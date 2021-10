La sicurezza presidia il Bonanza Creek Ranch dove è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins

(LaPresse) – L’assistente alla regia del film ‘Rust’, Dave Halls, aveva rassicurato Alec Baldwin: la pistola che doveva utilizzare sul set era scarica. E’ quanto emerge dall’inchiesta della polizia sull’incidente in New Mexico in cui l’attore con un colpo ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. Le lavorazioni della pellicola erano in corso al Bonanza Creek Ranch, location molto utilizzata per i film western, ora presidiato dalla sicurezza.

