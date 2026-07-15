Iran, Teheran: "Usa cercano di impedire nostra sovranità su Hormuz"

Il vice ministro degli Esteri iraniano per gli Affari legali e internazionali, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato in un’intervista trasmessa martedì dall’IRIB – l’emittente di Stato iraniana – che gli Stati Uniti stanno cercando di impedire a Teheran di esercitare quella che egli ha definito “sovranità effettiva” sullo Stretto di Hormuz. Poi sui negoziati: “Il fatto che vogliano che l’Iran torni (ai negoziati) è una richiesta che non verrà soddisfatta. Date le attività criminali degli Stati Uniti, la Repubblica Islamica dell’Iran (IRI) non sarà il primo Paese a richiedere negoziati con gli Stati Uniti. Non chiederemo negoziati con gli Stati Uniti”, ha concluso Gharibabadi.