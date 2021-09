Paolo Sorrentino

Il Leone d'Oro è andato a "L’événement", mentre "È stata la mano di Dio" ha conquistato il Gran Premio della giuria

La 78esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia si è conclusa ieri sera con le premiazioni. A trionfare con l’assegnazione del Leone d’Oro per il miglior film è stata la regista francese Audrey Diwan con “L’événement“, film che affronta il tema dell’aborto in Francia nel 1963, argomento sempre più di attualità in un momento storico come questo.

A Venezia, Paolo Sorrentino emozionato

Si è aggiudicato il Gran Premio della giuria, invece, Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”, che ha portato a casa anche il Premio Marcello Mastroianni a un attore emergente, consegnato a Filippo Scotti. Il regista premio Oscar non ha nascosto la sua soddisfazione e l’emozione per il premio mentre il Leone d’argento per la miglior regia è andato a Jane Campion per “The power of the dog“.

Le migliori interpretazioni premiate dalla giuria, presieduta dal regista sudcoreano Bong Joon-ho, sono state quelle di Penelope Cruz per “Madres Paralelas” di Pedro Almodóvar, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, e di John Arcilla per “On the Job: The Missing 8” di Erik Matti, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

Di seguito i principali premi della 78esima edizione della Mostra Internazionale del cinema di Venezia:

– Leone d’oro per il miglior film: “L’événement” di Audrey Diwan

– Gran premio della giuria: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

– Leone d’argento per la miglior regia: Jane Campion per “The power of the dog“

– Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Penelope Cruz per “Madres Paralelas“

– Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: John Arcilla per “On the Job: The Missing 8“

– Miglior sceneggiatura: Maggie Gyllenhaal per “The lost daughter“

– Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Filippo Scotti per “È stata la mano di Dio“

– Premio speciale della giuria: “Il Buco” di Michelangelo Frammartino

– Miglior film della sezione Orizzonti: “Pilgrims” di LaurynasBareiša

– Premio Leone del futuro per la miglior opera prima: “Imaculat” di Monica Stan e George Chiper-Lillemark.

