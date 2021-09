La pellicola di Mainetti è in concorso, in gara per il Leone d'Oro

(LaPresse) Sul red carpet di Venezia 78 sfilano, tra gli altri, Franz Rogowski, Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, per la presentazione di ‘Freaks Out’. La premiere della pellicola, dell’italiano Gabriele Mainetti, è stata l’8 settembre. Il film è in gara per il Leone d’Oro.

Il film parla di quattro artisti del circo con poteri al limite del paranormale, che vivono nella Roma occupata del 1943, e che si trovano perduti quando il proprietario del circo (il loro ‘padre putativo’) scompare.

