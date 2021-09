La pellicola presentata alla Mostra del Cinema racconta il contesto in cui è maturato il delitto del Circeo: ecco il trailer

(LaPresse) A Venezia 78 è stata presentata per la prima volta la pellicola ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini, che racconta il contesto in cui è maturato il delitto del Circeo. Per il red carpet del film fuori concorso hanno sfilato tra le altre anche Benedetta Porcaroli e Valeria Golino. Il film è tratto dall’omonimo libro di Albinati. NO ARCHIVIO

