L'evento di sensibilizzazione nel giorno dedicato alla saga ideata da George Lucas sulla torre più alta della città

Decine di fan di ‘Star Wars’ si sono radunati a Taipei per mandare un messaggio a tutto il mondo sull’importanza di usare le mascherine per contenere l’epidemia di Covid-19. Travestiti dai personaggi della celebre saga cinematografica si sono dati appuntamento all’ultimo piano della torre più alta della città, in occasione dello ‘Star Wars Day’, che cade il 4 di maggio di ogni anno. Il motivo della ricorrenza è legata alla celebre frase del film Guerre Stellari “che la forza sia con te”, in inglese ‘may the force be with you’ e l’assonanza con la data 4 maggio, (May the fourth). Tutti indossavano una mascherina, compresi gli Stormtroopers e Chwebecca.

