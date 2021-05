Vinse l'Oscar nel 1988 con "Stregata dalla luna"

Lutto nel mondo del cinema. È morta a 89 anni l’attrice Olympia Dukakis. Era malata da tempo. Veterana del teatro, Dukakis vinse però anche un Oscar nel 1988 come attrice non protagonista per “Stregata dalla luna” film cult di Norman Jewison. Tra i film di successo interpretati ‘Fiori d’acciaio’, ‘Una donna in carriera’, ‘Il club delle vedove’ e ‘Goodbye Mr. Holland’. Attrice appassionata, regista, produttrice e insegnante, Dukakis nella sua lunga carriera ha trovato il tempo per l’impegno civile, dedicandosi ai diritti delle donne e la difesa delle donne. E per questo motivo nel 2013 ha ricevuto anche la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

