Taylor Swift, oggi il matrimonio con Travis Kelce: al Madison Square Garden la cerimonia top secret

Tutto pronto a New York per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Le nozze più attese dell’anno sono in programma oggi al Madison Square Garden. L’evento, che si terrà all’interno dell’iconica arena della Grande Mela, si preannuncia sontuoso, anche se non ci sono conferme ufficiali su orari e modalità. La pop star mondiale e il campione di football americano avevano annunciato le nozze nell’agosto scorso, a circa due anni dall’inizio della loro relazione.

L’evento nel weekend del 4 luglio

Un permesso comunale ottenuto dall’Associated Press indica che la cerimonia dovrebbe iniziare alle 17 (quando in Italia saranno nel 23) e proseguire fino alle 4 del mattino successivo. Per giovedì sera era invece prevista una cena di prova in forma più riservata. I fan attendono con curiosità di scoprire come la coppia abbia trasformato il Madison Square Garden in una location per matrimoni. Le nozze coincidono inoltre con il intenso fine settimana del 4 luglio a New York. Al Madison Square Garden sono attesi amici più stretti e familiari della coppia, insieme a diverse centinaia di invitati, che prenderanno parte a quella che si preannuncia come una cerimonia spettacolare all’interno della celebre arena newyorkese. Molti dettagli sul matrimonio restano ancora sconosciuti e un funzionario delle forze dell’ordine informato sul piano di sicurezza aveva già riferito all’AP che una cena di prova più raccolta si sarebbe svolta giovedì sera. Un’area coperta da tende ha nascosto gli ospiti agli sguardi mentre arrivavano sul posto nella serata di giovedì. Il funzionario ha parlato in forma anonima perché non autorizzato a discutere pubblicamente dell’evento. Il matrimonio rappresenta l’ultimo capitolo della relazione tra la superstar della musica e il campione di football americano, una storia che da tre anni continua ad appassionare milioni di persone in tutto il mondo, in particolare gli ‘Swifties’, l’enorme e fedelissima comunità di fan della cantante.

Il Madison Square Garden visto dall’alto giovedì 2 luglio 2026 a New York. (Foto di Andy Kropa/Invision/AP)

La cerimonia top secret

Restano numerosi interrogativi su come Swift e Kelce abbiano trasformato il Madison Square Garden in una location all’altezza di una miliardaria e del tight end dei Kansas City Chiefs. Non si sa ancora chi si esibirà durante la cerimonia né chi celebrerà il matrimonio. Da giorni camion e squadre di operai entrano ed escono dall’arena trasportando strutture, tendoni e grandi allestimenti, alimentando le speculazioni sulla trasformazione del palazzetto. Negli anni i fan hanno visto Taylor Swift indossare abiti da sposa in numerosi videoclip, ma ora attendono con impazienza di scoprire quale sarà il look scelto per il suo matrimonio. Il mistero più grande riguarda però proprio la scelta del Madison Square Garden. Fan, commentatori e curiosi discutono da settimane sull’opportunità della location. Alcuni sono convinti che si tratti soltanto di un depistaggio e che il matrimonio si svolgerà altrove. Altri fanno notare come l’assenza di finestre e le elevate misure di sicurezza dell’arena offrano una rara opportunità di privacy a una delle coppie più celebri del mondo, garantendo al tempo stesso un ulteriore livello di protezione.

3 luglio 2026, Stati Uniti, New York: i giornalisti si sono radunati al Madison Square Garden. Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, sono iniziati i festeggiamenti per il matrimonio della pop star Taylor Swift e del giocatore di football americano Travis Kelce. Foto di: Christina Horsten/picture-alliance/dpa/AP Images

La commissaria del Dipartimento di Polizia di New York, Jessica Tisch, ha più volte evitato di confermare che il matrimonio si terrà venerdì al Madison Square Garden, limitandosi a dichiarare che il dipartimento predisporrà adeguate misure di sicurezza per tutti i principali eventi in programma durante il fine settimana, compreso quello previsto nell’arena. Le nozze si inseriscono in uno dei weekend più intensi dell’anno per New York. Oltre alle celebrazioni del 4 luglio, dedicate quest’anno al 250° anniversario degli Stati Uniti, è prevista una parata di decine di grandi velieri sul fiume Hudson, tra questi anche l’italiana Amerigo Vespucci, mentre nel vicino New Jersey è in programma una partita dei Mondiali di calcio. A complicare ulteriormente la situazione è attesa anche una forte ondata di calore nel Nord-Est degli Stati Uniti. All’inizio della settimana, Taylor Swift e Travis Kelce hanno inoltre donato 26 milioni di dollari a venti organizzazioni benefiche locali e nazionali negli Stati Uniti. Molte delle associazioni operano in città particolarmente legate alla coppia, tra cui Nashville, Los Angeles, Kansas City e New York.