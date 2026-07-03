Australia, la foca Neil attrazione della Tasmania: ecco l’elefante marino da 1,4 milioni di follower

Neil, un elefante marino di cinque anni, è approdato a terra per il suo tour semestrale delle cittadine costiere della Tasmania meridionale, dopo mesi passati a nutrirsi in mare. Questo comportamento ha creato problemi sia a causa del suo peso, paragonabile a quello di una piccola auto, sia del suo seguito sui social media, più del doppio della popolazione umana della Tasmania. Neil, nonostante l’aria placida, è piuttosto irrispettoso. La sua furia distruttiva ha causato danni a dissuasori stradali, a un cartello che avvertiva della presenza di foche e a una recinzione che non ha resistito al tentativo di scavalcare. Per il resto del tempo se ne sta tranquillamente sdraiato dove vuole, a volte persino in mezzo alla strada, paralizzando il traffico delle città in cui si trova in quel momento. Le autorità hanno però espresso la loro maggiore preoccupazione: la popolarità di Neil potrebbe portare a incontri sconsiderati tra umani e foche, pericolosi per entrambe le parti. Neil, l’unico elefante marino maschio a visitare la Tasmania da anni, ha 1,4 milioni di follower su TikTok. Le autorità hanno esortato il pubblico ad astenersi dal rivelare il nome della città in cui Neil si trova attualmente. Temono che un incontro disastroso tra l’elefante marino e un ammiratore possa costringere i ranger a un’operazione rischiosa per trasferirlo altrove.