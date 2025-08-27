Chi è Travis Kelce, la star del football che sposerà Taylor Swift

Il fidanzato della popstar ha vinto tre Super Bowl con i Kansas City Chiefs e possiede numerosi record NFL

“La vostra professoressa di inglese e il vostro professore di educazione fisica si sposano“: con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, la famosissima popstar Taylor Swift ha annunciato che sposerà, dopo quasi due anni di fidanzamento, il suo compagno Travis Kelce. È il culmine della storia d’amore più chiacchierata degli ultimi tempi negli Stati Uniti tra due personaggi popolarissimi in patria: Kelce è infatti una delle stelle più brillanti degli ultimi 15 anni del football americano NFL, vincitore di tre Super Bowl con i Kansas City Chiefs. Ecco tutto quello che dovete sapere su di lui.

Il football universitario e il debutto nella NFL

Nato il 5 ottobre 1989 a Westlake in Ohio, Travis Kelce è il secondo di due fratelli che sono riusciti a sfondare nel football americano professionistico americano: Jason, il fratello più grande, ha giocato infatti per 13 anni nella posizione di centro per i Philadelphia Eagles. La sua carriera nello sport è iniziata alle scuole superiori alla Cleveland Heights High School, dove giocava oltre a football anche a baseball e basket.

Nel 2008 ha accettato una borsa di studio per giocare a football al college con i Cincinnati Bearcats. È lì che ha iniziato a giocare nella posizione di tight end (cioè un giocatore d’attacco che si posiziona all’estremità della linea offensiva ed è capace sia di bloccare le difese per favorire i giochi di corsa che di ricevere passaggi dal quarterback). Nonostante una sospensione nel 2010 a causa di un test positivo alla cannabis, la sua carriera collegiale ha preso il volo nel 2012: 722 yard ricevute totali in 45 ricezioni e 8 touchdown. Numeri che gli sono valsi la scelta al terzo giro (68esima assoluta) del draft successivo da parte dei Kansas City Chiefs di coach Andy Reid.

La carriera nella Nfl e i record

Dopo un infortunio che ha largamente limitato la sua produzione nella stagione 2013, l’anno successivo Kelce è entrato a pieno titolo nella NFL ed è diventato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra del Missouri: 862 le yard totali ricevute in stagione, record per la squadra.

Nel 2015 la prima convocazione al Pro Bowl, la partita delle stelle con i migliori giocatori della NFL, e le sue prime partite ai playoff con i Chiefs, prima della sconfitta al Divisional Round contro i New England Patriots di Tom Brady. L’inizio di una parabola ascendente per Kelce, che dal 2016 al 2022 per ben sette stagioni consecutive registrerà più di mille yard ricevute a stagione (è un record NFL). A lui appartiene, inoltre, il record per il maggior numero di yard ricevute da un tight end in una stagione (1.416 nel 2020). Nel 2022 supera le 10.000 yard in carriera, toccando questo traguardo più velocemente di qualsiasi tight end della storia.

Le vittorie al Super Bowl

Ma è con l’arrivo a Kansas City del quarterback Patrick Mahomes che Kelce ottiene i suoi maggiori successi. I due diventano una coppia formidabile e impossibile da fermare per le difese avversarie, e arrivano anche i primi titoli NFL. Kelce in totale vince tre Super Bowl (LIV, LVII, LVIII) risultando spesso decisivo con le sue azioni nei momenti più caldi delle partite. Ecco alcune delle categorie in cui Kelce detiene i record NFL per i playoff:

Ricezioni in carriera in postseason: 74

Partite di postseason con 100 o più yard ricevute: 9

Partite di postseason con almeno un touchdown in ricezione: 15

Numero di ricezioni per touchdown in carriera per un tight end in postseason: 20

Yard ricevute in carriera nella postseason da un tight end: 2.039

Travis Kelce in azione al Super Bowl del 2023 (foto AP/Nick Tre)

La relazione con Taylor Swift e gli ultimi anni di carriera

Quando Kelce ha vinto il suo terzo Super Bowl, nel 2024 a Las Vegas contro i San Francisco 49ers, il tight end stava già uscendo con Taylor Swift da qualche mese, e i due hanno festeggiato insieme la vittoria. Nel luglio 2023, lui aveva assistito a un concerto di Swift a Kansas City e, tramite il podcast ‘New Heights’ che conduce con il fratello Jason, aveva provato a darle un braccialetto con il suo numero. Non era riuscito allora a incontrarla, ma era solo una questione di tempo. A settembre 2023 Swift era comparsa per la prima volta pubblicamente a una partita dei Kansas City Chiefs, invitata da Kelce, sostenendolo dallo stadio insieme alla madre di lui. Un mese dopo i due si tengono per mano ad un afterparty di “Saturday Night Live”, ufficializzando la relazione, e a novembre la popstar cambia la frase della sua canzone ‘Karma’ in un concerto a Buenos Aires per dedicare la canzone a Kelce – “Karma is the guy on the Chiefs”. A luglio 2025, quasi due anni dopo l’inizio della relazione, la coppia ha pubblicato il primo post Instagram ufficiale con foto di coppia, vacanze e momenti privati. E ora, l’annuncio del matrimonio.