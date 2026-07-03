Mondiali 2026, scalata contro la macumba del Ghana per i tifosi della Colombia

Decine di tifosi della Colombia hanno scalato la montagna Monserrate in segno di fede in vista della partita contro il Ghana, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, temendo una macumba dello stregone ghanese Nana Kwaku Bonsam. I tifosi si sono riuniti alle 6 del mattino indossando la maglia gialla della Colombia per salire a piedi, di corsa o semplicemente camminando a passo lento le scale di Monserrate, un luogo simbolo della Chiesa cattolica alla periferia di Bogotà. Sperano che le loro preghiere proteggano la squadra mentre la Colombia si prepara ad affrontare il Ghana a Kansas City. Kwaku Bonsam è una figura spirituale in Ghana che pubblica pronostici sulle partite su Instagram e TikTok e in passato ha affermato di lanciare “incantesimi” contro i giocatori delle squadre avversarie. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione in vista della partita Colombia-Ghana, ma i tifosi colombiani hanno comunque partecipato all’escursione, affermando di non voler rischiare sulla veridicità o l’efficacia degli incantesimi di Kwaku Bonsam, soprattutto dopo il pareggio tra Inghilterra e Ghana nella fase a gironi.