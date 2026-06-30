Taylor Swift e Travis Kelce sposi in settimana al Madison Square Garden di New York

L’attesissimo matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbe svolgersi questa settimana al Madison Square Garden di New York. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti informate sui piani della coppia. La celebre arena di Midtown Manhattan ospiterà due eventi. Il primo, definito una “prova generale”, è previsto per giovedì alle 18 e dovrebbe ospitare circa 100 invitati. Per venerdì è in programma invece una festa di nozze più ampia, che includerà quello che le fonti hanno descritto come un “cocktail party” a partire dal tardo pomeriggio. L’evento dovrebbe protrarsi fino alle 4 di sabato mattina, con una partecipazione prevista di circa 1.000 invitati.

Il matrimonio tra la pop star e il tight end dei Kansas City Chiefs ha alimentato numerose speculazioni e una vasta copertura mediatica. La celebre coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2023 e ha annunciato il fidanzamento ad agosto tramite post congiunti su Instagram. L’arena, dove la Swift si è esibita otto volte nel corso della sua carriera, è apparsa ad alcuni come una location insolita per un matrimonio. Tuttavia, si tratta di un luogo sicuro e praticamente inaccessibile: una caratteristica che Swift, i cui fan seguono ogni sua mossa, potrebbe apprezzare. Secondo il sito web della struttura, l’arena ha una capienza di 19.500 posti per eventi privati.