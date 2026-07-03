Terremoto in Venezuela, cane trovato vivo dopo 8 giorni

Buddy, un cane di 6 anni, è stato estratto vivo dopo aver trascorso otto giorni intrappolato sotto la sua casa crollata a Caraballeda, in Venezuela. La proprietaria, Gabriela Alves, non aveva mai smesso di cercarlo dopo il terremoto del 24 giugno. Tornata tra le macerie per recuperare alcuni vestiti, ha sentito un debole abbaio e ha individuato il cane attraverso una fessura nel cemento. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, aprendo un varco nel muro danneggiato e riuscendo a salvarlo.