Concerto Ultimo, questore Roma: "Dentro l'area solo con il biglietto"

“Ci sarà una zona di controllo a largo di raggio e all’interno dell’area si potrà entrare solo con il biglietto”. Lo ha detto Roberto Massucci, questore di Roma, in merito al concerto di Ultimo che si terrà sabato a Tor Vergata. “Stiamo elaborando una campagna di informazione perché diventa responsabilità nostra mettere in campo un piano di sicurezza che sia ben conoscibile ai ragazzi perché la popolazione del concerto sarà soprattutto fatta di giovani”, ha affermato. Il concerto di Ultimo, in programma sabato nella capitale, sarà “ancora una volta un appuntamento con uno dei record del Sistema Roma”. La pianificazione della sicurezza “ha richiesto un grande impegno da parte di tutte le strutture, 9 aree di pianificazione che hanno dettagliato dalla mobilità al sistema di afflusso, al sistema di accoglienza, al sistema di prevenzione generale, sicurezza e quant’altro”. La pianificazione, ha fatto sapere, confluirà in una “ordinanza di servizio che nelle prossime ore sarà firmata e diramata tra tutti gli addetti ai lavori”. Il caldo e le temperature elevate sono “un tema su cui dobbiamo lavorare per garantire i giusti interventi” da parte del sistema sanitario “laddove si dovessero verificare dei momenti di difficoltà”.