Mondiali 2026, Costa d’Avorio-Norvegia 1-2: sigillo di Haaland all’86esimo

Ai Mondiali 2026 continuano i match dei 16esimi di finale. Nello scontro tra Costa d’Avorio e Norvegia ha la meglio la seconda, che si impone per 2-1 e approda agli ottavi: domenica 5 luglio sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti.

Il film della partita

Il primo tempo si apre con una Costa d’Avorio padrona del campo al punto da dominare, ma al 39′ gli equilibri della partita cambiano: la Norvegia sblocca il risultato con Antonio Nusa, che piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali. Nella seconda frazione di gioco, gli africani trovano il pareggio con Amand Diallo al 74′, ma meno di un quarto d’ora dopo il solito Haaland si fa trovare pronto e fissa il risultato sul 2-1, portando il suo conteggio personale a 5 reti in appena tre partite. Per la Norvegia il passaggio del turno ha un sapore storico, perché la nazionale scandinava torna agli ottavi 28 anni dopo l’ultima volta.