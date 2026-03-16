Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo: l’ex manager Gian Luca Pelloni Bulzoni

La Fondazione: “L’adozione era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti tutte le iniziative benefiche a lei care”

Gian Luca Pelloni Bulzoni figlio adottivo di Raffaella Carrà e suo unico erede. La notizia è stata data dal Corriere della Sera che richiama il testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso. Subito dopo è arrivata la nota dell’ufficio stampa della Fondazione Raffaella Carrà che ha precisato che la scelta di “adottare Gian Luca Pelloni Bulzoni”, ex segretario personale e manager della cantante, “era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care”.

La nota della Fondazione

“Alla luce di quanto riportato dal Corriere della Sera, si rende noto che la scelta di Raffaella Carrà di adottare Gian Luca Pelloni Bulzoni era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care. Il signor Pelloni Bulzoni ha già istituito la Fondazione Raffaella Carrà, destinando il suo impegno a numerosi progetti di solidarietà, oltre a patrocinare anche eventi culturali e musicali in onore dell’artista”, si legge nel comunicato.

Cinque anni senza Raffaella Carrà

Raffaella Carrà (pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni), regina della televisione italiana, cantante, attrice e conduttrice tv, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è scomparsa a Roma il 5 luglio 2021, all’età di 78 anni. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 25 album in studio e ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando famosa in decine di Paesi. Pioniera del femminismo e icona queer, è considerata una dei più grandi personaggi televisivi italiani di tutti i tempi.