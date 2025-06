Contengono brani famosi come 'Ballo Ballo' e 'Che dolor'

Il 13 Giugno 2025 è una data importante per gli amanti di Raffaella Carrà e non solo. Infatti la Warner Music Italia pubblica due album storici della Carrà: ‘Raffaella Carrà ‘82’ e ‘Fatalità’ con grafiche restaurate da quelle originali, in più versioni: vinile colorato, picture disc e per la prima volta anche in versione cd, già disponibili in pre-order. ‘Fatalità’ sarà disponibile anche in digitale dallo stesso giorno per la prima volta. Il primo album uscì in occasione del ritorno della Carrà in Rai con la trasmissione del sabato sera su Raiuno ‘Fantastico 3’. La sigla, presente nell’album, era ‘Ballo, Ballo’ e fu subito un successo piazzandosi nei primi posti delle classifiche per diverse settimane. Un disco che contiene diversi brani scritti da Gianni Boncompagni e Franco Bracardi, autori e collaboratori storici di Raffaella come anche il maestro Danilo Vaona che ne ha curato anche arrangiamenti e la produzione. Nel disco c’è ‘Che dolor’. Tra gli autori Daniele Pace, versione italiana di un’altra sigla di successo in lingua spagnola della Carrà.

Il secondo disco nasce abbinato alla trasmissione di Raiuno ‘Pronto, Raffaella?’. La sigla che dà il titolo all’album, ‘Fatalità’, firmata anche da Giancarlo Magalli e Gianni Belfiore che firma diversi testi, conferma il successo nelle classifiche.

Nell’album spiccano tre brani scritti da Cristiano Malgioglio come ‘Spera, aspetta e spera’, ‘Gnam, Gnam’ ma soprattutto ‘Innamorata’, scritta insieme al grande Roberto Carlos. Brano quest’ultimo a cui Raffaella era particolarmente legata, promuovendolo più spesso nelle sue trasmissioni e considerandolo una poesia d’amore dedicata al suo compagno di sempre, il regista Sergio Iapino.

Perrone: “La mia amicizia con Raffaella cominciò con un’intervista”

“Due dischi storici di Raffaella, quello con ‘Ballo Ballo’ quando lei tornò alla Rai con Corrado dopo il periodo vissuto in Spagna, e ‘Fatalità’ che vede il debutto di Raffaella a mezzogiorno su Rai1. Album molto rappresentativi per la sua carriera tv, di successo con sigle in testa alla hit parade”. Ricorda Angelo Perrone, ufficio stampa e collaboratore per diversi decenni nella squadra di Raffaella. “Grazie a uno dei due album – aggiunge Perrone – io iniziai la mia amicizia e collaborazione con Raffaella, dopo il disco la intervistai. Il mio rapporto con questi dischi è un rapporto affettivo perché vide nascere la nostra amicizia che poi è diventata collaborazione”.

Arrangiamenti e produzione sono a cura di Vaona che firma anche le musiche di molti dei brani presenti. In occasione dell’uscita dei due album, la Warner Music Italia lancia un nuovo merchandising dedicato alla grande star internazionale Raffaella Carrà, le t-shirt e canotte ‘Ballo Ballo’ disponibili in esclusiva sul sito di Warner Music Italia, e le t-shirt e cover dell’iphone ‘Fatalità’ disponibili solo su Amazon.it