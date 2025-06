Il 20 giugno la serata ideata da Angelo Perrone, press agent e amico storico dell'artista. Protagonista sul palco Cristiano Malgioglio

Venerdì 20 giugno il Pride Village, il più grande festival inclusivo in corso alla Fiera di Padova, renderà omaggio a una delle protagoniste più amate e rivoluzionarie della cultura pop italiana con Forte Forte Forte: A Night Celebrating Raffaella, una serata speciale ideata e condotta da Angelo Perrone, press agent e manager tra i più noti del panorama musicale, nonché grande amico personale di Raffaella Carrà. Per l’occasione, Perrone ha voluto riunire artisti, colleghi e amici della star italiana più conosciuta al mondo, in un appuntamento carico di emozione, ricordi e spettacolo. Durante la serata, racconterà aneddoti e curiosità inedite sulla vita e sulla carriera della Carrà, restituendo il ritratto intimo e brillante di un’icona senza tempo.

A interpretare il cuore musicale del tributo sarà Cristiano Malgioglio, autore di brani storici come Forte, forte, forte e Innamorata, scritti proprio per Raffaella. Malgioglio salirà sul palco con la sua inconfondibile cifra stilistica, tra ironia, eleganza e provocazione, e presenterà anche la sua nuova hit Alé Alé. Tra gli ospiti anche Emanuela Imparato, autrice Rai del docufilm La nostra Raffaella, trasmesso sulla rete ammiraglia e seguito da oltre tre milioni di spettatori, che offrirà uno sguardo affettuoso e competente sull’impatto culturale della Carrà. La serata vedrà anche l’esibizione di Rosanna Fratello, interprete amatissima che ripercorrerà alcuni dei suoi successi e proporrà il brano Profumo di pesca, scritto per lei da Malgioglio. A completare il cast, Pamela Petrarolo, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello, che canterà il nuovo singolo Fuori di testa e proporrà un medley di hit indimenticabili della Carrà. Le coreografie di tutti i numeri saranno firmate da Federico Patrizi, per una messa in scena intensa, dinamica e spettacolare. Una vera festa collettiva per celebrare Raffaella Carrà come merita: artista rivoluzionaria, simbolo di libertà, voce del cambiamento. Una serata che unisce generazioni e mondi, sotto il segno dell’inclusione, della musica e dell’amore.

