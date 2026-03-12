Enrica Bonaccorti, il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo e della politica ricorda Enrica Bonaccorti, morta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La storica conduttrice, volto celebre di Rai e Mediaset, aveva parlato pubblicamente della malattia nel settembre 2025. “Enrica mia, sarai sempre con me”, ha scritto su Instagram Mara Venier. “Ciao Enrica, donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno”, ha detto Antonella Clerici su Instagram. Sui social anche il ricordo della ministra del Turismo Daniela Santanchè: “Ciao Enrica. Hai vissuto da protagonista. Ora sarà il cielo a godere della tua bravura e della tua bellezza. Buon viaggio”.

Al cordoglio si è aggiunto anche Christian De Sica che su Instagram ha pubblicato una foto della conduttrice accompagnata dalla scritta “Ciao dolce Enrica”. “La mia dolce Enrica è volata in cielo…e ora è tornata ad essere un angelo”, ha detto Antonella Elia.