Morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

Storica conduttrice di Rai e Mediaset, nel settembre 2025 aveva dichiarato di avere un tumore al pancreas

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. E’ morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice nota per esser stata il volto di celebri trasmissioni Rai e Mediaset come ‘Non è la Rai’, ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’. Nel settembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas. Prima di passare alla televisione aveva esordito a teatro collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno.

Enrica Bonaccorti, dagli esordi a teatro a icona della televisione

E’ entrata nelle case degli italiani negli anni ’80 come uno dei volti più noti del panorama televisivo ma in carriera è stata anche attrice e paroliera. Nata a Savona nel 1949, si avvicina al mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’60, inizialmente al teatro, dove viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di ‘Mi è cascata una ragazza nel piatto’. In questo periodo oltre a recitare si dedica anche alla composizione di testi di canzoni, in particolare per Modugno, come ‘Amara Terra Mia’ e ‘La lontananza’.

Negli anni ’70 inizia a legare il proprio nome a quello della televisione, recitando negli sceneggiati ‘La pietra di Luna’, ‘Eleonora’ e ‘L’amaro caso della baronessa di Carini’, ma senza trascurare il cinema, dove appare in diversi film riconducibili al filone della commedia sexy. Il successo però arriva negli anni ’80.

Dal 1983 al 1985 conduce ‘Italia Sera’ – vincitore di un Telegatto – nel preserale di Rai1, poi passa a ‘Pronto, chi gioca?’ in seguito all’abbandono di Raffaella Carrà. Programma che riscuote un successo inatteso e le vale un Telegatto e un Oscar Tv come personaggio femminile dell’anno.

Qualche anno più tardi – dopo esser stata criticata per aver annunciato in diretta televisiva di essere incinta (gravidanza poi interrotta per aborto spontaneo) – lascia la Rai, dove avrebbe dovuto guidare l’edizione 1987/88 di ‘Domenica In’, per passare a Fininvest, sulla scia di quanto fatto da Carrà e da Pippo Baudo. Su Canale 5 conduce il varietà della domenica pomeriggio ‘La giostra’ e la trasmissione del preserale ‘Ciao Enrica’.

Le principali soddisfazioni arrivano però l’anno seguente, con il lancio del game show dedicato alle famiglie ‘Cari genitori’, trasmissione che otterrà un buon successo tanto da ottenere anche un’edizione estiva nel 1989. Negli anni 90′ inaugura la diretta televisiva delle reti Fininvest conducendo ‘Non è la Rai’ ricongiungendosi a Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, con cui aveva già lavorato ai tempi di ‘Pronto, chi gioca?’.

Nel 1992 è la presentatrice che dà la linea alla prima edizione del Tg5 delle 13, ma quello stesso anno lascia ‘Non è la Rai’ dichiarando di voler dedicarsi a un programma giornalistico. Alla fine di quel decennio ritorna in Rai entrando nel cast dell’edizione 1999/2000 de ‘I fatti vostri’ su Rai2, accanto a Massimo Giletti. Nel frattempo torna anche in radio per condurre due edizioni della storica trasmissione ‘Chiamate Roma 3131’ su Radio2 che le fanno vincere diversi premi, compreso il ‘Microfono d’oro’ alla carriera nel 2018.

Dal 2000 al 2006 è ospite fissa di ‘Buona Domenica’ con Marizio Costanzo, programma in cui si ritaglia anche uno spazio dedicato al tema degli animali che negli anni successivi diventerà una trasmissione autonoma dal titolo ‘Il mio migliore amico’. Successivamente si alterna tra Rai e Mediaset come opinionista di diversi talk show, da ‘Domenica Live’ a ‘La Vita in Diretta’ fino a ‘Mattino Cinque’ e ‘Storie Italiane’. L’ultima esperienza lavorativa in tv risale al 2019, quando approda a Sky Italia conducendo il programma tardo-pomeridiano ‘Ho qualcosa da dirti’, in onda su Tv8.