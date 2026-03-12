Enrica Bonaccorti, ecco alcune tra le foto più belle della vita privata e della sua carriera

Enrica Bonaccorti è morta a Roma all’età di 76 anni, pochi mesi dopo aver rivelato pubblicamente di lottare contro un tumore al pancreas. Nata a Savona nel 1949, si avvicina al mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’60, inizialmente al teatro, approda in televisione negli anni ’70 e nei decenni successivi è protagonista di programmi cult come Italia Sera, Domenica In e Non è la Rai. L’ultima esperienza lavorativa in tv risale al 2019, quando approda a Sky Italia conducendo il programma tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti, in onda su Tv8. Ecco alcune delle foto più belle della sua lunga carriera.