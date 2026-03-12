Enrica Bonaccorti è morta a Roma all’età di 76 anni, pochi mesi dopo aver rivelato pubblicamente di lottare contro un tumore al pancreas. Nata a Savona nel 1949, si avvicina al mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’60, inizialmente al teatro, approda in televisione negli anni ’70 e nei decenni successivi è protagonista di programmi cult come Italia Sera, Domenica In e Non è la Rai. L’ultima esperienza lavorativa in tv risale al 2019, quando approda a Sky Italia conducendo il programma tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti, in onda su Tv8. Ecco alcune delle foto più belle della sua lunga carriera.
Enrica Bonaccorti, ecco alcune tra le foto più belle della vita privata e della sua carriera
