Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 30 settembre 2025

Ultima ora

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio su Instagram

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio su Instagram
Enrica Bonaccorti, foto da Instagram
LaPresse
LaPresse

La conduttrice, 75 anni, pubblica una foto in cui si trova in sedia a rotelle

Enrica Bonaccorti ha un tumore. La conduttrice televisiva lo ha rivelato attraverso un post pubblicato su Instagram con una foto che la mostra in sedia a rotelle.

Enrica Bonaccorti: “Ora che sono riuscita a dirlo mi sento più forte”

Bonaccorti, 75 anni, si scusa con tutti, compresi gli amici più cari, per essersi “nascosta” per 4 mesi. “Fino ad oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”. Il riferimento è all’attrice Eleonora Giorgi, morta nel marzo scorso a causa di un tumore, malattia che aveva scoperto due anni prima e che non aveva mai tenuto nascosto.

“E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo – prosegue il post di Bonaccorti – mi sento già più forte”. La presentatrice prosegue dicendo che non ora non farà più “lo struzzo”: “Ora – conclude – ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

Enrica Bonaccorti, chi è

Enrica Bonaccorti è una conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice. Dopo aver esordito in teatro e al cinema negli anni ’70, ha raggiunto la fama grazie alla televisione negli anni ’80, dopo aver iniziato in Rai nel 1978. Enrica Bonaccorti passò a Canale 5 nel 1987: in Fininvest condusse diversi programmi, tra cui la prima edizione di ‘Non è la Rai’. Nel 2019 ha condotto per Sky Italia il programma ‘Ho qualcosa da dirti’. Nel corso della sua carriera Bonaccorti ha lavorato ha lungo in radio e ha anche scritto canzoni e libri.

© Riproduzione Riservata