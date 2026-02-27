Sanremo 2026, i duetti della quarta serata: attesa per D’Avena e Belen

A Sanremo 2026 c’è attesa per la serata dei duetti, con le cover di grandi successi del passato. La quarta serata si trasforma così in un trionfo della cultura pop, con duetti che vedranno alternarsi sul palco dell’Ariston non solo protagonisti della musica, ma anche di cinema e tv. In mezzo alle tre categorie si colloca Cristina D’Avena – mito delle sigle dei cartoni Anni 80 e 90 -, pronta a esibirsi con le Bambole di pezza nella celebre ‘Occhi di gatto‘.

Cristina D’Avena (Foto LaPresse/Rasero)

Per non dire di Francesca Fagnani, giornalista e anima di ‘Belve’, che metterà alla prova le sue corde vocali in ‘Parole parole‘ di Mina, eseguita assieme a Fulminacci. Non ha problemi di ugola Claudio Santamaria, che torna all’Ariston. Nel 2025 salì sul palco per promuovere ‘Follemente‘, intonando assieme al cast ‘Somebody to love’ dei Queen. Quest’anno se la vedrà, anche lui, con Mina: canterà ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore‘ con Malika Ayane.

Belen Rodriguez, Sanremo, 15 febbraio 2019 (Foto LaPresse/Tano Pecoraro)

Sarà invece Belén Rodrìguez ad affiancare, insieme a Roy Paci, Samurai Jay nel pezzo di Zucchero ‘Baila Morena’. Non mancheranno, come previsto, gli omaggi a Ornella Vanoni: Patty Pravo (accompagnata dal primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko) eseguirà ‘Ti lascio una canzone’, mentre per ‘Domani è un altro giorno’ scenderanno le scale dell’Ariston Michele Bravi e Fiorella Mannoia. Omaggio anche a Fabrizio De André, con Nayt e Joan Thiele che si cimenteranno ne ‘La canzone dell’amore perduto’.

Un tributo a Luigi Tenco (‘Mi sono innamorato di te’) avrebbe dovuto sancire il ritorno di Morgan a Sanremo per duettare con Chiello, a sei anni dal polemico abbandono del palco da parte di Bugo. Pochi giorni fa ha però annunciato il forfait.

Ma sul fronte dei potenziali casi occhio anche al duo Luchè-Gianluca Grignani (‘Falco a metà’). Grignani, infatti, potrebbe trovarsi faccia a faccia con Laura Pausini (co-conduttrice del Festival) dopo lo scontro (poi risolto con accordo) legato alla cover de ‘La mia storia tra le dita’ eseguita dalla cantante romagnola.

Confermati i rumors sul sodalizio Ditonellapiaga-TonyPitony (con ‘The lady is a tramp’ di Frank Sinatra) e quelli sull’accoppiata Tommaso Paradiso-Stadio, che canteranno ‘L’ultima luna’ di Lucio Dalla. Masini e Fedez hanno scelto il violoncellista croato Stjepan Hauser per farsi accompagnare in ‘Meravigliosa creatura’ di Gianna Nannini e omaggeranno la rocker toscana anche Levante e Gaia con ‘I maschi’. Arisa ‘sfiderà’ Mannoia cantando ‘Quello che le donne non dicono’ con il coro del Teatro regio di Parma, Lda & Aka 7even hanno scelto il jazzista Tullio De Piscopo per ‘Andamento lento’, Leo Gassmann ha optato per ‘Era già tutto previsto’ con Aiello. E poi Francesco Renga con ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ insieme a Giusy Ferreri e J-Ax con Ligera county fam ne ‘E la vita, la vita’. Raf duetterà con i The Kolors sulle note di ‘The riddle’, Mara Sattei con Mecna ne ‘L’ultimo bacio’, Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas ne ‘Il mondo’. Sul fronte ritorni Michele Zarrillo con la sua ‘Cinque giorni’, che canterà con Sal Da Vinci, ma anche Alex Britti, che affiancherà Sayf insieme a Mario Biondi in ‘Hit the road jack’. Infine, Serena Brancale con ‘Besame mucho’ insieme a Gregory Porter e Delia, mentre Tredici Pietro canterà ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band.

Duetti e cover: l’elenco delle esibizioni della quarta serata