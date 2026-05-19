Maltrattamenti e percosse ai bambini di una scuola elementare: sospesa un’insegnante a Napoli

È stata sospesa dall’esercizio dell’insegnamento da qualsiasi scuola di grado e indirizzo una insegnante di 55 anni, gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse ai suoi alunni di una prima classe delle elementari a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno dato esecuzione a una ordinanza della misura cautelare interdittiva, emessa dal gip di Napoli Nord. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dai genitori dei bambini di una prima classe delle elementari che avevano raccontato dei comportamenti dell’insegnante, durante le ore di lezione e di cui erano vittime. Le indagini, svolte anche attraverso intercettazioni all’interno della scuola, hanno consentito di delineare il quadro indiziario a carico della donna: comportamenti vessatori e violenti, aggressioni fisiche e verbali, offese, minacce e percosse nei confronti degli alunni.