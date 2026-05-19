Guardiola addio, arriva Maresca. Al Manchester City sarà rivoluzione: l’indiscrezione dei media Uk

Pep Guardiola è a un passo dall’addio al Manchester City e, al suo posto, i citizens potrebbero ingaggiare l’italiano Enzo Maresca. L’indiscrezione è rilanciata dalla Bbc, l’ex allenatore del Barcellona potrebbe salutare già dopo l’ultima di Premier League, domenica 24 maggio contro l’Aston Villa. Secondo i media britannici, sia la dirigenza che i calciatori del City sono consapevoli della volontà di Guardiola di lasciare Manchester, nonostante ancora un anno di contratto. Con i citizens, Guardiola ha vinto 20 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League. Come detto, al suo posto potrebbe arrivare Enzo Maresca, sollevato dall’incarico al Chelsea qualche mese fa, e che in passato ha fatto parte dello staff di Pep Guardiola proprio al City. Nell’estate del 2022 infatti Maresca diventa collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, in quella che poi diventerà la stagione trionfale del triplete: Premier League, FA Cup e Champions League, nella finale di Istanbul contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Pep 💬 (On if we have a fully fit squad) Yes. Unfortunately, it could not happen six months ago… it is what it is. pic.twitter.com/yMpQoYr86B — Manchester City (@ManCity) May 18, 2026

Anche Fabrizio Romano, noto esperto di calcio mercato, sui suoi profili social ha pubblicato la vicinissima firma tra l’allenatore italiano e il Manchester City: “Enzo Maresca ha raggiunto un accordo verbale totale con il Manchester City, HERE WE GO! L’allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. Accordo raggiunto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre anni con il City”.