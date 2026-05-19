Maldive, il governo locale: “In questi minuti il recupero dei corpi di due sub italiani”

Mohammed Hussain Sharif, portavoce del governo delle Maldive, a Rainews 24 ha aggiornato sulla fase di recupero dei cadaveri dei sub italiani morti durante un’immersione. ” Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero. La missione si sposta alla fase successiva, cercheremo di riportare in superficie due dei quattro sub”. “La missione dovrebbe iniziare tra 20 minuti, quindi siamo quasi pronti ad iniziare questa fase”, ha aggiunto. Sharif ha poi spiegato lo svolgimento delle operazioni. “Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta”, ha detto. “Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. A quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie”.

“Per quanto riguarda l’inchiesta quello che stiamo cercando di verificare sono i permessi: forse non c’erano tutti i permessi validi ed è per questo che in questo momento, le autorità hanno chiesto alle imbarcazioni di fermare tutte queste operazioni per poter portare avanti l’inchiesta”. Sharif ha aggiunto che le autorità “non sapevano” che si sarebbe trattato di una immersione in grotte.