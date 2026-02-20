Sanremo 2026: Bianca Balti c’è, Morgan dà forfait

Sanremo 2026, continua a delinearsi il quadro degli ospiti della kermesse, scelti da Carlo Conti. “Per me è una grande gioia ospitare di nuovo quest’anno nella serata del venerdì sera, Bianca Balti. Dopo un anno questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia”, ha annunciato Conti ospite di Bruno Vespa nella trasmissione ‘Cinque Minuti’ su Rai1.

Per una ‘new entry’, però, c’è anche una defezione: quella di Morgan. “Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76esimo Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte”. È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del cantante.

Morgan: “Mi partecipazione da dietro le quinte”

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”, scrive Morgan sul suo profilo Instagram spiegando la sua decisione. “Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”, conclude.

Conti: “Futuro? Dopo questi due anni mi fermo un attimo”

“Futuro? Per ora mi fermo, per ora mi fermo, poi come diceva il mio grande illustre concittadino ‘del doman non vi è certezza’, però una cosa è certa che dopo questi due anni mi fermo un attimo”. Lo ha annunciato Carlo Conti ospite di Bruno Vespa. Parlando delle sue scoperte: “Devo dire che sono stato fortunato perché anche nei miei festival c’è stata qualche bella scoperta, pensa ad Ermal Meta, a Gabbani, a Irama, a Mahmood che sono nati proprio dalle nuove proposte e poi Serena Brancale, sono stati anni particolarmente fortunati”, ha aggiunto.

“Rinuncia Pucci? Scelta personale, lo comprendo”

“Andrea Pucci? In piena autonomia come è sempre stato in tutti questi anni, come ha ogni direttore artistico del Festival di Sanremo, invitiamo personaggi, in questo caso ho invitato Andrea che era stato all’Arena di Verona a ricevere il biglietto d’oro, è andato più volte a Zelig, è venuto anche da noi tante volte ospite. Sono andato a vederlo in teatro, riempie teatri, fa ridere e l’avevo invitato in una delle serate, da lì evidentemente il marchio Sanremo fa gola per parlare e spesso sparlare”, ha detto poi Conti. Sulla rinuncia del comico, ha detto: “Sai, è una scelta personale, ricordati cosa è successo qualche anno fa, un fuoriclasse come Crozza su quel palcoscenico non riuscì ad andare avanti, quindi gli è presa la paura che non tutti lo volessero su quel palco e che ci fosse un po’ di contestazione nel momento in cui sarebbe andato scena, senza sapere che cosa avrebbe fatto, quindi è una scelta del tutto personale”.