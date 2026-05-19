Siena, apologia del fascismo e odio razziale: denunciati 13 minori

Tra le accuse anche la detenzione illegale di armi e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico

La Polizia di Stato di Siena denuncia 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell’operazione “Format 18” della Digos. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 di oggi, martedì 19 maggio, presso la Questura di Siena.