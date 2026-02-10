Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata

Dopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk. “Nella serata di giovedì, insieme a me e Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo, bellissima modella e bravissima attrice. Non vedo l’ora di incontrarla”, annuncia il conduttore e direttore della gara canora. Il 24 febbraio era la serata in cui era stato invitato Andrea Pucci prima del suo passo indietro a seguito degli insulti subiti sui social.

Chi è Iriyna Shayk

40 anni, russa, Irina Shayk è una delle modelle più famose al mondo. E’ cresciuta in un contesto di estrema povertà nella zona degli Urali ed è rimasta orfana di padre a 14 anni. Nel 2004 viene notata da un’agenzia di modelle e vince un concorso di bellezza locale. Da lì inizia la sua carriera che la porterà sulle passerelle di tutto il mondo, diventando il volto di numerosi brand come Agent Provocateur e Intimissimi. Nel 2016 per la prima volta è uno degli angeli di Victoria’s Secret. Nella vita privata è salita all’onore delle cronache di gossip per la sua relazione con il fuoriclasse del calcio Cristiano Ronaldo. E’ stata legata anche all’attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia.