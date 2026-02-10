Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival

Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram. “Altra notiziola oggi per completare il cast del Sanremo 2026. Superospite della prima serata Tiziano Ferro. Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, l’appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 febbraio”, dice il direttore artistico e conduttore del Festival.

Attesa per altri nomi, Max Pezzali ospite fisso

Il nome di Ferro si aggiunge a quelli di Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serate, e Max Pezzali, anche lui presenza fissa per tutta la durata del Festival, non dal Teatro Ariston ma sempre in collegamento dalla nave Costa Toscana, da dove canterà le sue hit. Già rivelati anche altri co-conduttori come Can Yaman, Achille Lauro, Lillo e il podcaster Gianluca Gazzoli, che invece si occuperà delle Nuove Proposte. Restano però ancora diverse caselle da riempire, a cominciare dal co-conduttore della terza serata dopo la rinuncia di Andrea Pucci. Ma soprattutto c’è attesa per altri super ospiti musicali dopo l’annuncio di Ferro, o del mondo dello spettacolo in generale.