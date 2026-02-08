Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, salta la co-conduzione

Andrea Pucci – a quanto si apprende – ha rinunciato alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Pucci era stato annunciato dal direttore artistico Carlo Conti come co-conduttore della serata del 26 febbraio. Scelta contestata online e da esponenti politici dell’opposizione, che avevano ricordato alcune uscite ‘politicamente scorrette’ del comico durante i suoi show e via social. Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse canora.

Pucci ha anche rimosso da Instagram il post con cui ringraziava Conti per l’invito. Nella foto che accompagnava il messaggio il comico appariva di schiena completamente nudo: “Sanremo, sto arrivando”, aveva scritto. E Carlo Conti, rispondendo al post, aveva replicato ironico: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino”.

Filini: “Vergognose minacce a Pucci, se non sei di sinistra non puoi fare comico”

“Sono vergognose le minacce ad Andrea Pucci e alla sua famiglia al punto da costringerlo a rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo. Adesso si vergogni chi ha messo all’indice il comico in questi giorni alimentando un clima di odio che ci restituisce bene l’immagine della sinistra in Italia: prepotente e livorosa, intollerante e ignorante, perdente e incapace di fare i conti col proprio fallimento. Ormai è chiaro, se non sei di sinistra non puoi fare il comico e la satira è ammessa soltanto se ammaestrata a colpire la destra. Altrimenti vieni insultato, minacciato e denigrato come è successo a Pucci, a cui va tutta la nostra solidarietà”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai.