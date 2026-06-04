Brad Pitt avvistato a Sirmione, l’attore in vacanza sul lago di Garda

Breve tappa in Italia per Brad Pitt. L’attore americano ha scelto il Lago di Garda per trascorrere qualche giorno di vacanza. Secondo quanto riferisce il quotidiano Bresciaoggi, la star di Hollywood è stata avvistata in una cantiere navale della zona, la Nautica Bisoli di Sirmione. “E’ stata una grandissima sorpresa – ha confermato al quotidiano la proprietaria Roberta Bisoli – alcuni turisti lo hanno riconosciuto e lui, con grande disponibilità, si è prestato per fare una foto”.

Pitt sarebbe rimasto sul lago di Garda solo per qualche giorno in occasione di una pausa per le riprese del film ‘The Riders’ di cui è produttore. Il film diretto da Edward Berger è in fase di realizzazione in Europa, tra Amsterdam, Atene e Parigi. Non è chiaro dove abbia soggiornato l’attore. Per lui non è la prima volta sul Lago di Garda: la celebrità ci era già stato oltre dieci anni fa, nel 2012, assieme all’allora compagna Angelina Jolie, prima della tumultuosa separazione tra i due.