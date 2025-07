Home > Spettacoli > Tim Burton ad Amalfi per il lancio di ‘Mercoledì’

Continua il Doom Tour in Italia: dopo la tappa romana che ha ospitato il grande evento di presentazione della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì‘, Tim Burton è sbarcato a sorpresa ad Amalfi. Domani, 25 luglio, il regista sarà super ospite al Giffoni Film Festival, dove i fan della serie avranno l’occasione di incontrarlo e saperne di più sull’iconico personaggio della famiglia Addams.

In attesa del debutto della seconda stagione – che arriverà su Netflix in due parti, la prima dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre – Netflix ha confermato ufficialmente il rinnovo di ‘Mercoledì’ con la terza stagione.

Il 23 Tim Burton era ad Amalfi

Il 23 luglio si è tenuto sulla Terrazza del Pincio a Roma un evento che ha aperto le porte al Lido Mercoledì, un’oasi dark per celebrare l’attesissima seconda stagione della serie Netflix ‘Mercoledì’, dedicata all’iconico personaggio della famiglia Addams, Wednesday Addams.

Di cosa parla la seconda stagione di ‘Mercoledì’

Nella seconda stagione della serie, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.