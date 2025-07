Tim Burton e Ghali al Lido Mercoledì a Roma dedicato alla piccola di Casa Addams

Tim Burton e Ghali alla Terrazza del Pincio

Ieri sera la Terrazza del Pincio a Roma si è trasformata nel Lido Mercoledì, un’oasi dark per celebrare l’uscita imminente della seconda stagione della serie Netflix ‘Mercoledì’, dedicata all’iconico personaggio della famiglia Addams. Protagonista assoluto della serata è stato il leggendario regista Tim Burton. Il regista ha condiviso aneddoti sul mondo di Mercoledì, e a seguire ha lasciato il palco a Ghali, suo grande fan.

In attesa del debutto della seconda stagione – che arriverà su Netflix in due parti, la prima dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre – Netflix conferma ufficialmente il rinnovo di Mercoledì per una terza stagione.