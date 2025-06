Il regista firma quattro episodi della serie Tv: sarà ospite al Giffoni Film Festival 2025

In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di “Mercoledì” Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giurati della 55esima edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. Un momento unico che promette di essere indimenticabile.

Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “Beetlejuice – Spiritello Porcello”, “Batman”, “Edward mani di forbice”, “Nightmare before Christmas”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, “La sposa cadavere”, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Frankenweenie”, firma la regia di quattro episodi della seconda stagione di Mercoledì.

Mercoledì, trama e cast della seconda stagione

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wednesday Netflix (@wednesdaynetflix)

Cast

Jenna Ortega

Jenna Ortega Emma Myers

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Isaac Ordonez

Joy Sunday

Billie Piper

Luyanda Unati Lewis-Nyawo

Moosa Mostafa

Georgie Farmer

Victor Dorobantu

Evie Templeton

Owen Painter

Noah B. Taylor

Hunter Doohan

Guest Stars

Jamie McShane

Jamie McShane Joanna Lumley

Joonas Suatamo

Fred Armisen

Christopher Lloy

Thandiwe Newton

Heather Matarazzo

Frances O’Connor

Mercoledì, quando esce la seconda stagione

La parte 1 della celebre serie tv sarà disponibile su Netflix dal 6 agosto, mentre la parte 2 dal 3 settembre prossimi. Showrunner / Produttori Esecutivi / Sceneggiatori: Alfred Gough, Miles Millar Regista / Produttore Esecutivo: Tim Burton. Produttori Esecutivi: Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman, Tommy Harper, Kayla Alpert, Kevin Miserocchi Registi: Tim Burton, Paco Cabezas, Angela Robinson.

La seconda stagione di Mercoledì promette ancora più tormento, più misteri e ancora più Famiglia Addams. pic.twitter.com/mDpPsqWGdL — Netflix Italia (@NetflixIT) May 20, 2025

Tim Burton al Giffoni Film Festival 2025

Becoming Human è il tema della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, prevista dal 17 al 26 luglio e dedicata agli oltre 5.000 juror provenienti da 30 Paesi. In programma 20 eventi tra anteprime ed eventi speciali, oltre 100 ospiti italiani e internazionali coinvolti durante il festival, 10 showcase musicali con gli artisti più amati dal pubblico. L’incontro con Tim Burton si terrà il 25 luglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata