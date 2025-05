L'attrice: "Lo dedico a chi mi ha sostenuto in questo viaggio"

“Lo dedico alle persone che hanno lavorato con me a questo film, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo lungo viaggio”. Così Celeste Dalla Porta, la ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino, commentando la sua candidatura ai David di Donatello in occasione della presentazione al Quirinale: “È stata l’esperienza più bella e fortificante della mia vita, un lungo viaggio. Sono contenta di concluderlo in questo momento, con un grandissimo riconoscimento come la candidatura al David”. “Dove voglio arrivare? Non lo so, non me lo chiedo. Mi interessa molto il percorso più che l’arrivo, dirò una banalità. Così è stato anche per il film, non è tanto il risultato che porto con me, ma tutto il percorso che ho fatto con Paolo, gli attori e la troupe”.

