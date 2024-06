Boom sui social: oltre 4 milioni di utenti

Più di 210.000 mila partecipanti in due giorni, di cui oltre 32.000 ai principali stage live, e boom dei social di Radio Deejay, con più di 4 milioni di persone raggiunte su Instagram e 41 milioni di views su TikTok: un grande successo di pubblico e numeri che hanno ampiamente superato la precedente edizione per Party Like a Deejay 2024, la straordinaria festa di Radio Deejay, evento unico nel panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Un pubblico eterogeneo di tutte le età

Adulti, giovani e famiglie con bambini, con una percentuale maggiore tra i giovani di età compresa dai 16 ai 30 anni, ha partecipato sabato 8 e domenica 9 giugno ai live esclusivi all’Arco della Pace, al Castello Sforzesco con gli Speakers’ Corner e il concerto di Capital Live e alle tante iniziative all’interno delle 9 aree di Parco Sempione – Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Cartoon Portrait, Virtual Zone, Ricordi Stampati, Casa Deejay, Radio m2o Stage, Radio Capital Stage, per un grande momento di divertimento e condivisione.

Oltre 22.000 persone hanno cantato e ballato alle due grandi serate di musica live all’Arco della Pace. Sabato 8 giugno, al “Deejay Party”, la presenza di grandi nomi del pop italiano come Gazzelle, Gaia, Alfa, Irama, Emma, The Kolors, Angelina Mango, Ghali, Rose Villain, Geolier, Tananai, Annalisa, Mahmood, Club Dogo. Domenica 9, nella serata finale in collaborazione con Radio m2o, in scena i live e i dj set nazionali e internazionali di Dj Shorty, Zerb, Sophie and the Giants, Rhove, Tananai (dj set), Articolo 31, Kungs, Cosmo (dj set), Meduza, Albertino, Bob Sinclar.

A questi si aggiungono più di 3.500 persone che domenica pomeriggio nel suggestivo Cortile delle Armi del Castello Sforzesco hanno assistito a Capital Live, il concerto gratuito in collaborazione con Radio Capital, con Enula, Joan Thiele, Lucio Corsi, Vasco Brondi, Jack Savoretti, Colapesce Dimartino, Tiromancino, Diodato. Nella stessa location sono stati invece circa 7.500 gli spettatori degli Speakers’ Corner con i protagonisti della radio: Linus e Nicola Savino (“Deejay chiama Italia”), Il Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”), Alessandro Cattelan (“Catteland”), Fabio Volo (“Il volo del mattino”), La Pina, Diego Passoni e La Vale (“Pinocchio”, ore 18.00).

Straordinario successo anche sui social

L’evento ha raddoppiato i già ottimi risultati dello scorso anno sulla pagina Instagram di Radio Deejay superando i 4 milioni di utenti, accanto all’ottima performance di Facebook (oltre 1 milione). I contenuti condivisi, dal 6 al 10 giugno, sul profilo ufficiale di TikTok di Radio Deejay con #partylikeadeejay hanno totalizzato oltre 42 milioni di visualizzazioni. Grazie alla partnership con TikTok, in tantissimi hanno potuto scoprire i contenuti condivisi dai profili degli ospiti, degli speaker e delle radio protagoniste nella tab dedicata all’evento. Numeri a cui si sommano per la prima volta le coperture social di Radio m2o (300.000 persone raggiunte su Instagram e oltre 17 milioni di visualizzazioni per i video dedicati all’evento condivisi su TikTok) e di Radio Capital (100.000).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata