Ora anche il prescelto raggiunge le 5 edizioni. Giovani e share le sfide

Prendere le redini del Festival di Sanremo dopo le cinque edizioni della gestione Amadeus, di cui l’ultima seguita da una media spettatori record di 11,4 milioni di spettatori (65,4% di share), è un atto di coraggio. Carlo Conti lo sa bene, non a caso ci ha pensato un bel po’ prima di accettare le proposte dei vertici Rai, i quali – a dire il vero – avevano subito pensato a lui per affrontare il dopo Amadeus. Le indiscrezioni delle ultime ore non hanno fatto altro che confermare quanto da LaPresse anticipato da tempo. Ora è ufficiale: Conti per due anni sarà il direttore artistico e conduttore del Festival. Anche lui con questo biennio raggiunge le cinque edizioni condotte. “È anche un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni di Rai, il primo contratto risale a giugno 1985”, ha commentato a caldo il prescelto durante l’edizione del Tg1.

I tre Festival condotti da Conti

Le tre edizioni condotte da Carlo Conti risalgono dal 2015 al 2017. Sono stati tre Festival di successi, anche negli ascolti. Nel 2015 la media telespettatori ha raggiunto i 10,8 milioni (48,6% di share), nel 2016 la media è stata di 10,7 milioni (share 49,5%). Il trittico si è concluso nel 2017 in compagnia di Maria De Filippi. Questa in termini di share è stata l’edizione di Conti più seguita (50,7%), con una media di 10,6 milioni di telespettatori. Sul palco dell’Ariston è stato affiancato nel 2015 da Emma Marrone, Arisa e Rocìo Muños Morales. Molti ricorderanno la gaffe di Arisa che disse che anestetico e antidolorifico sono la stessa cosa. Nel 2016 accanto a lui l’attore Gabriel Garko, la modella e attrice Madalina Ghenea e l’attrice e imitatrice Virginia Raffaele. Anche per quanto riguarda le canzoni in gara sono stati tre Festival che hanno lasciato il segno. Sono entrati nella storia brani come ‘Grande Amore’ de Il Volo, ‘Fatti avanti amore’ di Nek, rispettivamente primo e secondo nella classifica finale del 2015, ‘Un giorno mi dirai’ degli Stadio vincitori nel 2016 e soprattutto nel 2017 quando i primi due classificati sono stati Francesco Gabbani con la scimmia di ‘Occidentali’s Karma’ e Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’. Alle tre edizioni di Conti hanno partecipato tra gli altri Annalisa (due volte), Arisa, Francesca Michielin, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Patty Pravo, Rocco Hunt, Elio e le Storie Tese, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Malika Ayane, Gianluca Grignani, Nina Zilli, Dolcenera, Clementino, Paola Turci e una giovanissima Elodie.

I complimenti di Amadeus e Fiorello

Tra i primi a complimentarsi con Conti sono stati Amadeus e Fiorello. Quasi come fosse un passaggio di consegne. I Festival di Conti dovranno per forza essere cinque serate diverse tra loro ma intense perché altrimenti il confronto con Amadeus sarebbe spietato. Almeno in una serata è molto probabile che ci siano i due amici di sempre, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Anche se il neo direttore artistico ha glissato scherzando: “Li vedo già troppo”. Ma Conti aveva anche smentito la trattativa che lo riguardava. Un nodo saliente sono i giovani: il Festival non può permettersi di tornare over, non tanto l’età anagrafica degli artisti quanto per il target di chi lo seguirà da casa. Con Amadeus perfino i Ricchi e Poveri sono stati applauditi dai sedicenni.

