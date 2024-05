In un'intervista del Corriere della Sera il produttore parla anche di un flirt con Sabrina Salerno

Claudio Cecchetto contro Max Pezzali. In un’intervista al Corriere della Sera il dj, produttore e scopritore di talenti dà dell’ingrato all’ex cantante degli 883. “Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, Max Pezzali cantava”, ha dichiarato Cecchetto.

I rapporti tra i due sono interrotti da tempo: “Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1″, ha aggiunto nell’intervista. Dalle dichiarazioni senza filtri di Cecchetto sembra non ci sia speranza di riappacificazione: “La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più”.

Cecchetto e Sabrina Salerno

Sorride, invece, parlando di Sabrina Salerno con la quale lascia intendere di aver avuto un flirt molti anni fa: “Era seduta davanti alla mia scrivania. Un attimo dopo attaccò a cantare, sfrontata e decisa, come fosse la più brava al mondo”. Poi rivela al giornalista: “Per un piccolo periodo ci siamo compresi… Ci vogliamo ancora bene“.