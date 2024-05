Dal 31 maggio è già estate per Rai1, il valzer dei conduttori e dei programmi

La stagione tv volge al termine. Ancora una decina di giorni e scatta quella estiva. Il 31 maggio calerà il sipario sui programmi tradizionali di Rai1. Da ‘Unomattina’ a ‘Storie Italiane’, da ‘È Sempre Mezzogiorno’ a ‘La Volta Buona’ e ‘La Vita in diretta’. A sostituirli saranno ‘Unomattina Estate’ che prenderà lo spazio anche di ‘Storie Italiane’, poi ‘Camper in Viaggio’ e da mezzogiorno ‘Camper’ fino al Tg1 delle 13:30, poi repliche di fiction al posto di ‘La Volta Buona’ e ‘Estate in diretta’ al posto di ‘Vita in Diretta’. Dal 1° giugno vanno in ferie Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Alberto Matano e il tandem Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Arrivano in video i sostituti: a ‘Unomattina Estate’ Greta Mauro e Alessandro Greco, a ‘Camper’ Lorella Boccia e Tinto, a ‘Estate in diretta’ con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

‘Uomini e donne’ chiude il 24 maggio

Su Canale 5 ‘Mattino 5 News’ dovrebbe andare in ferie dopo la puntata del 28 giugno, ‘Forum’ dovrebbe chiudere la stagione il 31 maggio, ‘Uomini e Donne’ il 24 maggio, ‘Pomeriggio 5’ venerdì 7 giugno, ‘La Ruota della Fortuna’ il 2 giugno, ‘Striscia la Notizia’ l’8 giugno. Le date non sono ancora ufficiali. Tornando a Rai1 ultimo appuntamento fissato per il primo giugno ‘Affari Tuoi’ con l’ultima di Amadeus che nella prossima stagione lascerà il posto a Stefano De Martino. ‘Italia Sì’ nelle quattro settimane di giugno avrà in onda delle puntate montate sul meglio di e avrà il titolo ‘Italia Sì Bis’. ‘L’Eredità’ di Marco Liorni va in ferie dopo l’ultima del 2 giugno e cede il posto a Pino Insegno con ‘Reazione a catena’. Domenica 2 giugno chiudono la stagione anche ‘Domenica In’ e ‘Da Noi… A Ruota Libera’. Per l’approfondimento Bruno Vespa chiude la stagione il 13 giugno sia con ‘Cinque Minuti’ sia con ‘Porta a Porta’. Maria Soave condurrà ‘Agorà Estate’ con in studio la presenza di Tommaso Giuntella, mentre ‘Filorosso’ dovrebbe vedere al timone Federico Ruffo.

