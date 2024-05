L'attore a margine della presentazione al Quirinale delle candidature per i David di Donatello

“Non è la prima volta che entro al Quirinale, una volta entrai proprio con un film di Riccardo Milani e ora ci ritorno in veste diciamo più istituzionale. Sono emozionato e fiero per stasera incrociamo le dita”. Beppe Fiorello a margine della presentazione al Quirinale delle candidature per i David di Donatello. “Per quanto riguarda le parole del Presidente Mattarella, sottoscrivo e sostegno ogni virgola. Il cinema è una industria meravigliosa con un indotto pazzesco”, ha aggiunto.

