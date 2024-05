Al via l'edizione numero 69. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella fa gli onori di casa

Al via l’edizione numero 69 dei David di Donatello, premiazione indetta dall’Accademia del Cinema Italiano. I candidati ai Premi sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale. Questa sera la cerimonia in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà con la conduzione affidata a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Inoltre nell’esclusiva postazione allestita nel backstage del Teatro 5 degli Studi di Cinecittà, l’inedita coppia formata da Andrea Delogu e Stefano Fresi accoglierà i protagonisti della serata per entrare nel vivo dell’importante e prestigioso riconoscimento cinematografico italiano.

Ad arricchire la diretta – dalle 21 anche sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound – tutte le emozioni dei protagonisti della serata dal backstage esclusivo, con curiosità, indiscrezioni, numeri, ma soprattutto le interviste a caldo dei cantanti, attrici, attori e registi protagonisti della kermesse, intercettati in anteprima dietro le quinte, pochi istanti dopo aver ricevuto la preziosa statuetta. Pubblico in sala in piedi e standing ovation all’ingresso di Vincenzo Mollica in occasione del suo riconoscimento ricevuto durante la cerimonia dei David Donatello al Quirinale.

Mattarella: “Storia del Paese passata da grande schermo”

“La storia del nostro Paese, la storia della Repubblica e delle conquiste di libertà e democrazia, è passata dal Grande schermo. E’ stata narrata attraverso emozioni, volti, sentimenti, attraverso le vicende drammatiche e speranze che sorgevano, attraverso la quotidianità del vivere e l’eccezionalità di tante storie personali. ‘Nulla è in grado di rivelare come il cinema i fondamenti di una nazione’ disse Alberto Lattuada nella prima riunione dell’Associazione culturale del cinema italiano, a Roma, pochi giorni prima del 25 aprile 1945”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i protagonisti del cinema italiano che saranno premiati questa sera alla cerimonia dei David di Donatello.

Mattarella: “Politica tenga conto valori cinema”

“Il cinema è un’industria di grande rilievo, che dà lavoro a tante persone, che coltiva specialismi e saperi, e produce ricchezza che concorre al benessere del Paese. Le politiche pubbliche devono tener conto di questi valori. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina importanti risorse al cinema e alla cultura. Le istituzioni sono quindi chiamate a promuovere le tante opportunità che possono offrire occasioni di sviluppo in questo ambito. Opportunità che si inseriscono in una condizione internazionale che registra una competizione sempre più vigorosa e postula, quindi, un sicuro quadro normativo cui fare riferimento”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i protagonisti del cinema italiano che saranno premiati questa sera alla cerimonia dei David di Donatello.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata