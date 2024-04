"Si tratta di due straordinarie e pionieristiche artiste, nonché migranti", ha affermato il curatore Adriano Pedrosa

Sono stati attribuiti all’artista brasiliana (ma italiana di nascita) Anna Maria Maiolino e all’artista turca Nil Yalter i Leoni d’Oro alla carriera della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia ‘Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere’.

La decisione è stata approvata dal Cda della Biennale presieduto da Roberto Cicutto, su proposta di Adriano Pedrosa, Curatore della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte.“Questa decisione è particolarmente significativa – ha detto Adriano Pedrosa – alla luce del titolo e del quadro della Mostra, incentrata su artisti che hanno viaggiato e migrato tra Nord e Sud, Europa e altri Paesi, o viceversa. La mia scelta, in tal senso, ricade su due straordinarie e pionieristiche artiste, nonché migranti, che incarnano in molti modi lo spirito di ‘Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere’: Anna Maria Maiolino (Scalea, Italia, 1942; vive a San Paolo, Brasile), emigrata dall’Italia al Sud America, prima in Venezuela e poi in Brasile, dove oggi vive, e Nil Yalter (Cairo, Egitto, 1938; vive a Parigi, Francia), turca, trasferitasi dal Cairo a Istanbul e infine a Parigi, dove risiede”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata