L'attrice e cantante britannica: "Mio Dio, non lo avresti mai chiesto a un uomo"

La conduttrice degli Olivier Awards Hannah Waddingham risponde a tono a un fotografo che le chiede di mostrare le gambe. “Oh, mio Dio… Non lo avresti mai chiesto a un uomo, amico. Non fare lo str…, comunque. Me ne andrò. Non dire: ‘Mostra le gambe’”, la risposta piccata, ma ironica, dell’attrice e cantante britannica. E’ successo durante il green carpet dell’evento che si è tenuto domenica 14 aprile alla Royal Albert Hall di Londra.

