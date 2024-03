Il ritorno dopo sette anni. Firmato il contratto

Era il 18 maggio del 2017. Allo stadio Olimpico Francesco Totti concludeva tra le lacrime la sua carriera da calciatore. In Rai invece nello stesso giorno andava in onda l’ultima puntata di ‘L’Arena’ con Massimo Giletti. Una decisione che Giletti non ha mai digerito. Poi il trasferimento del conduttore a La7 con un programma dal titolo emblematico ‘Non è l’Arena’. Sette anni dopo Massimo Giletti torna in Rai. Prima il 28 febbraio con la conduzione su Rai1 dello show ‘La Tv fa 70’, poi da oggi con la firma del nuovo contratto che riporta il conduttore ‘a casa’. “Dopo un anno di mille pensieri è importante godersi questa giornata, viverla e sapere di tornare a casa. Oggi voglio vivere l’emozione di tornare a casa, quello che sarà domani avremo tempo di parlarne”, ha detto Giletti a LaPresse. Ma con quale programma tornerà Massimo Giletti? “Nella mia testa i progetti ci sono, li ho proposti. Quello che sarà non lo so. Questo non è il momento di parlare di quello che sarà domani ma di ringraziare chi ha creduto in me, poi quello che sarà, sarà”, ha ribadito il conduttore.

Soddisfazione dei vertici di Viale Mazzini

La firma del contratto è stata salutata con grande soddisfazione dai vertici di Viale Mazzini. “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa”, dicono in coro l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Giletti a La7 è stato in forza e in palinsesto fino a quel famoso comunicato in cui l’emittente di Urbano Cairo ha deciso di “sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena’ che dal 16 aprile non sarà più in onda”. “Prendo atto della decisione di La7 – era stato il commento di Giletti dopo il comunicato di chiusura – in questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada”. Il ritorno di Giletti in Rai è sicuro, resta da capire se ricomincerà dalla domenica pomeriggio, ipotesi che al momento appare difficile, oppure dalla prima serata nel corso della settimana. In entrambi i casi ci sono già i progetti.

