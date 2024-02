Il trio ha scherzato a 'VivaRai2' sulle finte voci di scioglimento

Il Volo in gran forma questa mattina da Fiorello a Viva Rai2. Tra un “Grande amore” più o meno sussurrata a via Asiago, una bellissima coreografia su “Capolavoro” e una rivisitazione de “La Turandot” di Puccini, hanno scherzato sulle finte voci di scioglimento: “L’atomo è divisibile ma noi no”. Mentre sui social del trio emergono indizi che fanno immaginare un prossimo annuncio, Fiorello assicura con ironia “ma certo che smentiamo, loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”.

