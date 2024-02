L'associazione consumatori accusava il trapper di evasione fiscale e "trame oscure"

È stato rimosso oggi dal sito web del Codacons, il comunicato stampa con il quale il Codacons stesso accusava Fedez e le società della sua famiglia di evasione fiscale e di “trame oscure”.

La rimozione del comunicato stampa del Codacons, secondo quanto si apprende da fonti vicine alle società di Fedez, che hanno già presentato su tali gravi fatti denuncia in Tribunale, è avvenuta dopo che i loro legali, che avevano intimato al Codacons tale rimozione, hanno ricevuto una lettera di scuse, a firma dell’Associazione e, per essa, del suo Presidente Carlo Rienzi, nella quale si afferma che non era intenzione del Codacons accusare Fedez né di evasione fiscale né di altre condotte non lecite.

