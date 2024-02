Il video su Instagram

Ancora ‘guai’ per Fedez. “Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe: mi si è rotto un dente“. Il cantante ha raccontato il suo nuovo guaio in una storia su Instagram. Il dente, ha spiegato, è stato rotto durante un allenamento di kickboxing. La storia è stata pubblicata con la didascalia ‘Organizziamo un pulmino per Lourdes raga?’.

