Aveva 66 anni, è stato colpito da un'ischemia

È morto a Roma il giornalista e critico musicale Ernesto Assante. Aveva 66 anni, è stato colpito da un’ischemia. Nato a Napoli nel 1958, aveva debuttato nel 1977 al Quotidiano dei Lavoratori e collaborato poi con Il Manifesto come critico musicale. Nel 1979 ha iniziato a scrivere per ‘la Repubblica’, testata per cui ha continuato a scrivere per tutta la sua carriera, e collaborava anche per Rockol. Ne dà notizia ‘la Repubblica’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata