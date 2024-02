Diecimila persone al concerto, sul palco anche Mr. Rain, Zero Assoluto e Francesco Gabbani

Grande successo per Alfa ieri sera a Milano, l’artista ha riempito il Forum di emozioni e di musica realizzando il sogno del suo primo concerto in un palazzetto.

Su un grande palco, con band, musicisti, luci, schermi led la ricostruzione di una casa, Alfa ha presentato sia le canzoni del suo nuovo lavoro ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ (pubblicato da Artist First), sia i brani che hanno fatto parte del suo viaggio musicale. Durante il concerto, a sorpresa sul palco, sono saliti anche gli amici Mr. Rain, Zero Assoluto e Francesco Gabbani.

Le diecimila persone presenti si sono fatte sentire a gran voce cantando a squarciagola per tutto il concerto e partecipando alla grande festa di ALFA.

“NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR “ è prodotto da Artist First:

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – INALPI ARENA

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al link https://www.ticketone.it/artist/alfa/ .

